Проверяват дали мотивът за убийството на Кърк е заради вижданията му за джендър идентичността

Кадър Youtube

Американските следователи, разследващи убийството на консервативния блогър, подкастър и протъмпистки активист Чарли Кърк, проверяват дали мотивът на предполагаемия убиец, идентифициран като Тайлър Робинсън, може е бил свързан с мнението на Кърк относно джендър идентичността, пишат „Аксиос“, „Ню Йорк пост“ и „Фокс нюз“, цитирани от БТА.

Според трите американски медии съквартирантът на Робинсън е бил трансджендър, който е преминавал през процес на трансформация от мъж в жена. „Ню Йорк пост“ го идентифицира като 22-годишия Ланс Туигс. Роднини на Туигс потвърждават, че той е бил съквартирант на Робинсън. А шестима източници, запознати с разследването на убийството Кърк, казват пред „Аксиос“, че Робинсън може би е имал романтична връзка със съквартиранта си.

Чарли Кърк беше застрелян с един изстрел по време на проява в университета на щата Юта в Оръм. Проявата беше част от негово турне из американски университети. След малко повече от ден след убийството, след като е бил убеден от роднини, се предаде предполагаемият убиец Тайлър Робинсън. Кърк беше на 31 години, а Робинсън е на 22 години.

Кърк е бил застрелян малко след като човек от аудиторията – Хънтър Козак, го е попитал какво е мнението му за транссексуалните и в частност дали знае колко транссексуални американци са извършители на масови стрелби през последните 10 години в САЩ, пише „Ню Йорк пост“. В отговор на този въпрос Кърк е заявил: „Прекалено много“. Тогава Козак го попитал дали знае колко извършители на масови стрелби е имало през последните 10 години в САЩ, на което Кърк е попитал: „Като броим или не броим и насилието, свързано с престъпни банди ли?“, пише „Ню Йорк пост“.

Според „Аксиос“ съквартирантът на Робинсън сега сътрудничел с властите в хода на разследването и споделил с тях електронните съобщения, които е получавал от Робинсън. В едно от съобщенията, подписано от „Тайлър“ изпращачът споменавал, че е увил огнестрелното си оръжие и го е изхвърлил в храсти близо до мястото на университета.

Мотивите и политическата идеология на Робинсън са обект на оживен дебат в САЩ. Някои консерватори казват, че той е бил левичар. Либералите обаче изтъкват, че семейството на Робинсън е консервативно и че повечето от роднините му са републиканци. Това е потвърдила и доайенката на семейство Робинсън – Деби Робинсън, в петък в интервю за „Дейли мейл“.

Членове на семейството на Робинсън казаха пред репортери, че той е станал по-политизиран в последните няколко години и е изразявал интерес към посещението на Кърк в университета на Юта в Оръм.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!