Проверяват дали срутилият се в София навес е бил законен

Отдел "Контрол на строителството" на столичния район "Красна Поляна" започва проверка дали за срутилия се днес дървен навес на автокъща в София има разрешително за строеж, съобщи пред журналисти инж. Румен Полимеров от отдела.

"Днес и вчера са го правили и е паднало поради некомпетентна изработка. Отделно сега правим проверка за строителни книжа. То се вижда как е направено паянтово. Това е шеста категория строеж. Господинът, който го изпълнява, не знае това. За съжаление, в района и не само там незаконното строителство е 90% от масовото строителство. Начинът, по който е изпълнен строежът, е предвещавал да се случи това нещо", заяви той.

При срутването загина един работник, а двама бяха ранени бяха откарани в столични болници, припомня БНР.

