Проверяват електропреносната мрежа в "Елените"

Кадър БНТ

Проверка на електропреносната мрежа ще бъде извършена днес от експерти от Енергийното министерство във ваканционно селище "Елените". Тя е по разпореждане на министър Жечо Станков, съобщава БНТ.

След водното бедствие, което разруши цялата инфраструктура в курорта, има нанесени сериозни щети по електропреносната мрежа, а селището остана без ток.

Задължение на "Електроразпределение - Юг" е да отстрани авариите.

Работата по мрежата ще се извършва с особено внимание, за да се гарантира безопасността на хората по време на възстановителните дейности.

В кратки срокове се очакват и становищата на експертите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!