Проверяват какво се сервира в училищните столове

кадър: Нова тв

Близо 50 хиляди деца в София обядват в училищните столове. Но какво стига до чиниите им и спазват ли се правилата за безопасност?

Проверка направиха инспекторите от Агенцията по храните.

В менюто днес - свинско месо с грах и проверка от Агенцията по безопасност на храните. От тази училищна кухня се изхранват деца от няколко столични училища. Затова я наричат кухнята майка, предава Нова тв.

Бистра Иванова, началник на отдел "Контрол на храните и граничен контрол" към ОДБХ София-град: 2749 “В столично училище сме, където се приготвят над 1300 порции, което повишава риска му и изисква голяма организация и отговорност на персонала”, смята началникът на отдел “Контрол на храните и граничен контрол” Бистра Иванова.

Проверяват се продуктите - как се съхраняват, какво съдържат и кога им изтича срока на годност. Всичко трябва да е разпределено до минутата, за да не изстива храната на децата.

“Нарушения, които все още се откриват, са по отношение на храните, които се предлагат, не по отношение на тяхната безопасност, а по отношение на качествените им характеристики”, споделя Иванова.

Най-рискови продукти са кайма, брашно, мляко, лютеница и олио.

По думите на Иванова няма как да има имитиращ продукт в сирене и кашкавал “Няма как да се случи такова нещо, дори аз не съм срещала”.

Предишната учебна година са направени 200 проверки. Съставени са 16 предписания и 2 акта за храни, които не съответстват на качеството, което е по протокол.

Лили сервира храната на учениците от 55-о училище. За нея това не е просто работа, а призвание.

“Гледам да съм представителна аз, защото давам храната. През мен минават учители, родители, деца”, споделя тя.

Цената на дневния купон е 5,60 лева.

“С първо, второ и трето и е напълно допустимо за днешните цени на стоките”, смята зам.-директорът Нина Чанева.

Децата от първи до четвърти клас са 850, от тях тук се хранят 730.

“Различни са децата, някои изяждат всичко искат допълнително. Аз също ям тук, все пак трябва да знаем с какво се хранят нашите деца”, обясни зам.-директорът.

Но не всяко училище има кухня, затова оттук храната се транспортира към още няколко училища. Храната трябва да бъде доставена най-късно в 11 сутринта, а температурата на основното не трябва да пада под 63 градуса.

Според Агенцията по безопасност на храните има козметични проблеми с базата, затова съставят предписание, което не е парична глоба.

“ Установиха се несъответствия като тази стена зад мен, това е работен плот, където се прави порциране, измиване, ще има предписание”, сподели Иванова. Според нея това не крие риск от замърсяване на храната и безопасността и.

Директорът на училището Орхидея Делиева каза, че издръжката на залата не зависи от тях. “Фирмата изпълнител ползва помещението под наем и трябва да си поддържат реда в кухнята. То е наша базата, но отговорността е на фирмата”, обясни тя.

От 565 деца, 500 се хранят тук всеки ден. Мисията на училището е децата да ядат възможно по-малко тестена и полуготова храна от лавките, разказва Нова.

“Имаше едни години, в които родителите плащаха храната, децата идват и после отиват да си купуват пица, но успяхме да задържим децата”, каза директорът.

Появи се съмнение за мухъл в една от мивките, но по-късно установиха, че това е лепило от предишен ремонт. От фирмата изпълнител обещават да подменят мивката в рамките на седмица.

