Проверяват пространствата около училищата и детските градини във варненския район "Одесос"

Снимка: Район "Одесос"

Предвиждат се огледи на училищата и детските градини във варненския район "Одесос" и изготвяне на предложения за извършване на конкретни ремонти, които ще бъдат остойностени за реализация след осигуряване на финансиране.

Това стана ясно на работна среща, организирана по инициатива на районния кмет Янислава Шопова, с директорите на основните и средни училища на територията на "Одесос".

Основната тема на разговорите бяха проблемите по отношение на инфраструктурата около учебните заведения, съобщават от районното кметство.

След детските градини, ясли и ДКЦ-та през миналата година приоритет при извършването на текущите ремонти за 2026 г. са учебните заведения на територията на района, заяви Шопова.

Проблемите, които споделиха директорите по отношение на разбити тротоари, осветление и опасни или нуждаещи се от резитба дървета, ще бъдат обобщени от тях писмено до районната администрация.

