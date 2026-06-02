Проверяват сигнал срещу зам. окръжния прокурор на Кърджали

снимка: Министерство на правосъдието

Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали. Това стана ясно от думите на министъра на правосъдието Николай Найденов.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал, който вчера е получен в Министерство на правосъдието. „В сигнала са описани действията, такива каквито са се случили съобразно показанията на полицейските служители“, уточни Найденов, цитиран от бТВ.

„Този сигнал е адресиран както до мен, така и до прокуратурата и до инспектората на Висшия съдебен съвет. След събиране на цялата информация ще преценя основанията за внасяне на искане за дисциплинарно наказание на съответника“, подчерта министърът на правосъдието.

В края на май кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит. Мюмюн, който е и един от заместник-председателите на ДПС, беше изведен от кабинета, за да бъде разпитан.

Според вътрешния министър Иван Демерджиев става въпрос за поръчка за над 5 милиона лева, при която е било „въздействано при избор на изпълнител“.

Демерджиев твърди още, че зам. окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов е осуетил процесуални действия в миналото, като се е отвел от дело, а имало информация, че се е опитал да го направи и в този случай.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!