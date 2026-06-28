Проверяват сигнал за хранително натравяне на деца на футболния турнир "Смолян къп 2026

Снимка Пиксабей

Проверят сигнал за хранително натравяне на деца, участващи във футболния турнир "Смолян къп 2026", съобщи БНТ.

Родители твърдят, че през последните два дни е имало проблеми с храната в хотела в Пампорово, в който са настанени участниците. А два от отборите са се отказали, тъй като децата не са се чувствали добре след хранене. Подадени са множество сигнали до Регионалната здравна инспекция. От там обявиха, че от 180 души в хотела, само 6 деца са били с оплаквания, а от тях две са потърсили медицинска помощ без да бъдат хоспитализирани.

"Петък разбрахме от самите деца за множество случаи на стомашно-чревни разстройства, интензивно повръщане. Виене на свят, като ние гледаме всеки един мач от турнира и сме свидетели как някои от децата едва ходят по терена. Идват пребледнели", каза Ивайло Димов, пише novini.bg.

Д-р Сийка Чернева от РЗИ-Смолян обяснява, че ситуацията е овладяна и децата са добре. Взети са проби от персонала и от двама болни и от двама, които са били с оплаквания.

Редактор "Екип на Петел",

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