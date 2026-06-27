Проверяват сигнал за хранително натравяне на деца по време на футболен турнир в Пампорово

Снимка: Пиксабей

Подаден е сигнал за хранително натравяне на деца, участващи във футболния турнир „Смолян къп 2026".

Родители твърдят, че през последните два дни е имало проблеми с храната в хотела в Пампорово, в който са настанени участниците. А два от отборите са се отказали, тъй като децата не са се чувствали добре след хранене. Подадени са множество сигнали до Регионалната здравна инспекция. Оттам обявиха, че от 180 души в хотела, само 6 деца са били с оплаквания, а от тях две са потърсили медицинска помощ без да бъдат хоспитализирани.

"Петък разбрахме от самите деца за множество случаи на стомашно-чревни разстройства, интензивно повръщане. Виене на свят, като ние гледаме всеки един мач от турнира и сме свидетели как някои от децата едва ходят по терена. Идват пребледнели", каза за БНТ Ивайло Димов.

"Към момента е спокойно, че сме пет-шест деца открили с такива оплаквания от повръщания и болки в корема. В момента са добре децата и от взетите проби от персонала и от двама болни и от двама, които са били с оплаквания, от треньорите, ще изчакаме резултатите", заяви д-р Сийка Чернева от РЗИ-Смолян.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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