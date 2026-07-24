Проверяват сигнал за изплувала тръба в морето край Созопол

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Екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ са извършили спешна проверка по сигнал за тръба, издигаща се над водната повърхност на около 500 метра навътре в морето край Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията в града.

Сигналът е подаден от оперативния дежурен на „Гранична полиция“ – Бургас с предположение, че съоръжението може да е свързано със заустване на отпадъчни води, предаде БТА.

След съпоставка на координатите с наличните данни в РИОСВ в Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката за дълбоководно заустване на пречистените води от Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Созопол. Съоръжението е част от канализационната система „Созопол – Черноморец – Равадиново“ и разполага с нужното разрешително за заустване, издадено от Басейнова дирекция.

От РИОСВ Бургас са изпратени спешни указания до собственика на съоръжението, а именно Община Созопол, както и до оператора „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД. От тях се изисква незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор и предприемане на действия за възстановяване на нормалната му експлоатация или отстраняване на евентуални неизправности.

Паралелно с това екип на инспекцията проверява на място ПСОВ – Созопол, за да установи работния режим на станцията към момента на получаване на сигнала. Заявено е и вземане на водни проби за физикохимичен анализ преди дълбоководното заустване, с цел проверка за съответствие с определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения.

От екоинспекцията уточниха, че обществеността ще бъде информирана допълнително за резултатите от лабораторните анализи на взетите проби.

Редактор "Екип на Петел",

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