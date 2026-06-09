Проверяват сигнал за незаконно ползване на вода в местността „Баба Алино“

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Продължават проверките на държавните институции в местността "Баба Алино" край Варна.

До проверките се стигна след сигнал, постъпил вчера след обяд от народния представител от „Възраждане“ Коста Стоянов за незаконен сондаж за вода, изграден там.

Водовземните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство

Установени са две водовземни съоръжения, които не са вписани в регистрите и на практика са незаконни.

Едното е разположено във вкопана шахта с метален капак. Вътре има тръбна мрежа, което сочи към нерегламентирано ползване на вода от водоизточника.

Проверките продължават. На място са експерти от „Басейнова дирекция“ и РЗИ, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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