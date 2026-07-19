Проверяват сигнали за жестокост към животни, използвани като атракция по Черноморието

кадър: Нова тв

Животни, използвани като туристическа атракция по Черноморието, предизвикаха вълна от недоволство в социалните мрежи и десетки сигнали до институциите. Живи рибки, изложени на слънце в автомати в Слънчев бряг и Равда, папагали за целодневно забавление на туристите на главната алея и още по-мъчително - упоена змия със залепена уста за снимки в курорта. Екип на NOVA провери на място за действията на търговци.

В Равда е едната от машините. Оказва се че новата атракция представлява автомат с аквариум пълен с рибки, които според сигнала стоят часове изложени на силното слънце. Ако турист поиска да си улови рибка просто трябва да пусне монета и да бърка в аквариума докато си хване рибка, която автомата пуска в специален контейнер.

Туристи определиха атракцията като жестока и неподходяща, като поставиха въпроса дали е нормално живи животни да бъдат използвани за краткотрайно забавление.

"Преди две седмици бях тук и имаше много рибки там. Нямаше никакво място за тях. Всеки ден ставаха все по-малко и по-малко и аз ги презирам за това което им причиняват. Аз и приятелите ми, роднините ми, презираме тази машина, защото е изключителна жестокост и не трябва да бъде така. Много бих искал това да бъде премахнато. И нищо подобно да не се случва никъде другаде по света. Защото не е нормално", споделя с възмущение туристка.

Друг автоматът с декоративни рибки е изложен и в Слънчев бряг. Там гневните туристи са повече.

"Странен начин за забавление. Наистина не мисля че е нормално да се предлага подобно забавление", коментира Савина, турист от Полша.

До вендинг машината спира и Нели с дъщеря си, която също се възмущава на това защо е нужно на турист да си купи рибка. И защо въобще туристите ще си носят рибки по ресторанти, барове или в хотелски стаи.

"Тази рибка я вземат, взема я детенце, държи я за момент и тя ще умре просто. Повече от час няма да издържи, сигурна съм", казва пред медията тя.

Отглеждане на декоративни рибки отглеждани с търговска цел попадат под компетенцията на изпълнителната агенция за аквакултури, за които подобен сигнал е първи в историята на агенцията. Декоративните рибки пък въобще не са вписани в регистрите като защитен вид.

Проверките показват, че самото наличие на живи рибки в подобен автомат не е достатъчно, за да бъде установено нарушение. Животните са придобити законно, а за този тип атракции все още няма конкретен регламент.

От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) посочват, че това е първи подобен сигнал за декоративни рибки, използвани в туристическа атракция. Институцията може да провери с каква цел се отглеждат животните и да работи съвместно с други компетентни органи.

"Към настоящия момент за такъв тип атракционна дейност по нашите черноморски курорти не са постъпвали но нашите права достигат до това да направим проверка и да констатираме с каква цел се отглеждат този вид декоративни рибки. И съответно да направим колаборация с другите агенции, например с агенцията по храните и другите компетентни органи", коментира Димитрина Чакърова, началник на Дирекция управление рибарство и опазване на рибните ресурси към ИАРА.

Освен за рибките, в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас са постъпили и други сигнали - за папагали, използвани за снимки с туристи, както и за змии, за които се твърди, че са били упоявани или държани с ограничени движения.

Търговците отхвърлят обвиненията за лошо отношение към животните. По думите на Севастиян Селимов, служител в атракцион с папагали, папагалите са раждани в България, не са диви, не са угоявани и по никакъв начин не са измъчвани.

"На питоните не се установи фиксирана челюст чрез лепенка или тиксо, както обикновено се твърди в сигналите. Миналата година обаче имахме случай с малък кайман, при който установихме подобно нарушение", обясни Мария Андреева, главен експерт „Биоразнообразие“ в РИОСВ - Бургас.

Законното притежание на животни и притежание на сертификати според природозащитни организации легалириза неправилната експлоатация на тези, които са безгласни. И ще настояват за промени в няколко закона. Природозащитни организации обаче настояват за законодателни промени.

"Институциите казват, че нищо не могат да направят. Говорим за рибките в Слънчев бряг, за змии, за папагали, за боядисани гълъби. За нас това е недопустимо. В закона трябва да влезе пълна забрана животни да бъдат използвани за финансови облаги", заяви Пепа Иванова, председател на организация "Обединени за правата на животните".

В РИОСВ свече има регистрирани случаи на изземване на маймуни от рода зелена морска котка, третирана като атракция за туристите, които са забранени за притежание. Проверките по сигналите продължават.

Институциите вече работят и по други случаи на използване на животни като туристически атракции по Южното Черноморие като към МВР е подаден сигнал за случай с експлоатация на дива нощна граблива птица използвана за снимки по алеите в курорта и също забранена за този вид дейност.

Редактор "Екип на Петел",

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