Проверяват за замърсяване на въздуха във варненския район "Аспарухово" по сигнал

Във Варна бяха извършени четиридневни непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух, съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Мобилна автоматична станция към Регионалната лаборатория – Варна на ИАОС е била позиционирана източно от сградата на район „Аспарухово“, на бул. „Народни будители“, където е осъществяван постоянен мониторинг.

Измерванията са възложени от РИОСВ – Варна след постъпил сигнал за замърсяване на въздуха в югоизточната част на града, свързан с дейности по бластиране в пристанищата със специално предназначение.

Проследявани са нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) в периода от 11:00 ч. на 8 декември до 10:00 ч. на 12 декември, като е контролирано спазването на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве.

Резултатите от измерванията са предоставени на компетентните органи. Данни за тях не се съобщават, пише "Морето".

