Проверяват защо в райони на Варна има забавяне с извозването на боклука

Булфото

Сигнали за нарушено сметосъбиране във варненския район "Приморски" провери заместник-кметът Илия Коев на място, предаде Радио Варна.

Хората се оплакват, че неприбраният боклук стои по няколко дни около контейнерите, проблемите са не само през седмицата, но и в почивните дни.

От район "Одесос" са наложили сериозни глоби на сметопочистващата фирма и контролът продължава.

Коев посочи, че ще видят дали не могат да бъдат поставени още съдове. За района около СУЕО "Александър Пушки" той обясни, че това решение ще отнеме пространство за паркоместа.

Той съветва да се извършва разделно събиране на отпадъците, за да не бъдат претрупани големите контейнери.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!