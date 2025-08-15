Провеждат акция за шофьорски книжки със съмнителен произход в София

Снимка: МВР

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е разпоредил на територията на цяла София да бъде извършена специализирана полицейска операция, като целта е извеждане в известност на максимален брой водачи, които притежават шофьорска книжка със съмнителен произход, съобщи пред медии комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно към СДВР.

Комисар Тодорова посочи, че след приключване на операцията ще бъде направена щателна проверка на всички автошколи, предава БТА.

Също така ще бъде сигнализирано Министерство на транспорта и съобщенията да направи проверка за евентуални злоупотреби при удостоверенията, които се издават оттам и се подават в КАТ за издаване на шофьорска книжка, добави тя.

