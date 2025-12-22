Провеждат се два благотворителни базара в помощ на Рали във Варна

Днес във Варна стартират два благотворителни базара в помощ на Рали.

"Заповядайте при нас в Гранд Мол, Варна на втори етаж, точно до асансьорите от 19 до 21 декември от 10 до 20 часа. Такъв се провежда и на бившата циркова площадка, от понеделник до петък от 17 до 20 часа, а почивните дни от 11 до 20 часа. И не забравяйте да споделите с вашите приятели! Очакваме ви! "пишат организаторите.

Сред артикулите, които мигат да бъдат закупени, са фланелка на Ивайло Чочев от Лудогорец с автографи на всичките му съотборници, както и такава на Кирил Десподов от ПАОК, пише chernomore.bg.

Подробности може да откриете на фейсбук страницата на събитието.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!