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Прозорец се натроши на парчета във въздуха на полет на Ryanair, пътуващ от Солун

10.07.2026 / 15:14 0

Пиксабей

Сръбски пътник на 61 години е пострадал в петък, когато прозорец се е разбил на парчета по време на полет на Boeing 737-800 на компанията Ryanair от Солун до Меминген. Това е принудило самолетът да се върне малко след излитане.

Според гръцките власти и очевидци фрагмент от отказал двигател е ударил и е разбил прозорец по време на полет над Северна Македония, предизвиквайки декомпресия, предаде БНР.

Кислородните маски се спуснали, а пътниците са помогнали да изтеглят мъж, който е бил частично засмукан към образувалия се отвор. Той е хоспитализиран в Солун с изгаряния от триене, но в добро състояние.

Компанията Ryanair заяви, че въпросният полет се е върнал, когато прозорец до мястото на пътника, се е "отстранил" по време на полет, добавяйки, че самолетът е кацнал нормално и пътникът е получил медицинска помощ. 

🚨 Passenger Sucked partially Mid-flight!

A Serbian passenger was injured after a Ryanair flight from Thessaloniki to Memmingen was forced to return to Greece today following an apparent in-flight incident involving one of the aircraft's engines. According to Greek media… pic.twitter.com/jFVNNzxpOR

— Aviation Reporter (@TripppleSeven7) July 10, 2026

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