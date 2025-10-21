Прозорецът на Boeing внезапно се строши и рани пилота, извършиха аварийно кацане

кадри: Х

Самолет, летящ от Денвър - в американския щат Колорадо, за Лос Анджелис в Калифорния, е бил принуден да извърши непланирано кацане.

До това се е стигнало, след като прозорецът на пилотската кабина на Boeing 737 MAX 8 внезапно се е счупил на височина 11 000 метра по време на полет. Това е довело и до раняване на пилота, предаде Бтв.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват напълно разбития прозорец на самолета и ранената ръка на управляващия машината мъж.

Кабината на пилота е била покрита с разбити стъкла.

Според различни американски медии инцидентът е станал миналия четвъртък.

Според United Airlines полет номер UA 1093 е бил с 140 пътници на борда, когато многослойното предно стъкло е било ударено от все още неустановен обект.

„В четвъртък полет 1093 на United успя да кацне безопасно в Солт Лейк Сити, след като беше открита повреда на многослойния прозорец на пилотската кабина. Пътниците бяха пренасочени към Лос Анджелис с друг полет по-късно същия ден", посочват от авиокомпанията.

Първоначално самолетът остава на земята в Юта, където екип по поддръжката работи, за да подготви повредения самолет за излитане отново.

Какво точно е ударило прозореца, все още не е ясно.

Поради следи от изгаряне, следи от дим и счупването на стъклото се предполага, че самолетът е бил ударен, а не е бил в неизправност.

Забележителното при този инцидент е, че Boeing е бил на голяма височина. Сблъсъци с птици, градушка обикновено се случват на по-ниско.

Според Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) щети по самолетите от летящи отломки или космически боклук са възможни, но възможността за тях е изключително малка - едно на трилион. Разследването на причината все още продължава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!