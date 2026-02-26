Прозрачност на изборите: Комисията по досиетата ще проверява кандидатите с трите имена и ЕГН

Булфото

Комисиите, които регистрират кандидатите за участие в различни избори, съгласно Изборния кодекс, ще предоставят на Комисията по досиетата точно определена информация, в която посочват трите имена, единния граждански номер и от коя партия, коалиция или инициативен комитет е издигнат всеки регистриран кандидат. Това реши на второ четене парламентът с приети промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Вносители на единствената промяна са Мартин Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и група народни представители, предаде БТА.

В мотивите си Димитров посочва, че през юни 2024 г. по време на изборите за Народно събрание ЦИК е изпратила първоначално празен лист на Комисията по досиетата, а впоследствие непълни данни за кандидатите за народни представители. Това е възпрепятствало комисията да извърши дейността си по проверка на кандидатите за депутати. Предложението, което се прави с този законопроект, цели да конкретизира ясно задължението на комисиите, които регистрират кандидатите за членове за участие в различни избори, посочват вносителите.

