Психиатър: Наталия, която беше отвлечена, може да стане жертва на агресия от бъдещ партньор

снимка: МВР

11-годишната Наталия от варненското село Константиново бе намерена невредима след 24 дни в неизвестност. Момичето е открито в шуменското село Овчарово, на 80 километра от мястото на изчезването, заедно с 40-годишния бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов, който е задържан от полицията.

Близките на детето изразиха облекчението си и благодариха на доброволците и органа на реда за непрестанните усилия.

Що за човек е този, който отвлича дете? И защо после казва, че това не е отвличане?

Първо, той към детето не прилага някаква физическа сила. И го манипулира по два начина. Единият е като извършва физическа агресия над майката и казва на детето, че ако не тръгне с него, с майката се случи нещо лошо. Това заяви в интервю за "Фокус" психиатърът д-р Веселин Герев, провокиран от случая с 11-годишната Наталия, отвлечена от нейния пастрок Асен, за психопатите, за травмите, които нанасят на децата взаимоотношенията с тях.

И добавя:

И другият момент е, че той един вид внушава на детето, че го спасява от опеката и "грижите" на майката. Това са двете основни психологически линии, по които се работи. Затова той ходи напред, детето ходи на 10 метра от него. Това е човек, който е живял с майката, грижил се е за детето, познава го. И какво означава отвличане? Това значи човек да бъде фиксиран, завързан, принуден. Докато тук малко се получава като желязна ръка в кадифена ръкавица.

Тоест, някак си успява да манипулира детето, разбира се, познавайки го. И по този начин лишава майката от него. Основната цел на пастрока е да въздейства на майката, като и отнеме детето. Това е основната психологическа линия на конфликт. Много ме изненада фактът, че когато те се намериха, майката я нямаше никъде. На първо място беше лелята. Ако от една майка е отнето едно дете и то бива намерено, тя би отишла да го прегръща, да се радва, че то е намерено живо и здраво. Между другото, аз преди 24 дни, когато стана отвличането, отнемането на детето от майката, защото това наистина не е истинско отвличане, тогава казах, че на детето няма да му се случи абсолютно нищо. Че бащата ще се грижи за него. И детето е потвърдило, че той се е грижил за него, как са се движили, как го е хранил и т.н. Ако не беше настъпил така наречения нагон-глад, може би нямаше и да ги хванат толкова скоро. Но когато в началото организираха хайки, имаше и доброволци, когато пускаха дронове, аз им казах, че първите две седмица е безсмислено да ги търсят, защото те са се покрили някъде, в някаква пещера, землянка, бивак, нещо, което той е подготвил предварително и ще се появат като започнат да им свършват провизиите.

Иначе те са се движили само нощно време, без никакво осветление, защото той е трапер и е познавал доста добре тая местност в радиус от около 80-100 км.

Но като цяло той си е престъпник, т.е. има извършени тежки престъпления? Естествено, че и това е престъпление. Но дали може да бъде окачествено като отвличане, това вече е доста спорно от юридическа гледна точка. На мен идеята ми беше, че той психологически ще се застрахова с детето, като се грижи много добре за него. И то ще му е разменната монета при един такъв процес. Т.е. той да каже "ето на, мастрокът ми е тук. Да, наистина той ме принуди да тръгна с него, но пък полага изключителни грижи за мен, въпреки, че ме отдели от нормалната ми семейна среда.

Защо ще манипулира детето, като му казва, че ще го спаси от опеката на собствената му майка? Това строга майка ли е била, безотговорна ли е била?

Ами не знам. Доколкото разбрах, тя има някаква нова връзка. Такова нещо се мерна някъде из медиите, и може би, някак си, той не я възприема толкова на сериозно, може да е развил и някакви ревностни натрапчивости. Всичко още е на начална фаза на обяснение и много трудно, в течение на времето, ще започнат да излизат факти.

Като цяло, май доста често се случват такива неща? Децата стават залог на взаимоотношенията между родителите.

Не доста често, а винаги.

Как си обясняваме това? Чия е слабостта в случая?

Ами, на практика, когато двама партньори се разделят, винаги детето става ластика. То е разменната монета и при единия, и при другия. Всеки се опитва да го манипулира, да го настройва срещу другия партньор и съответно да си купува неговото внимание и неговите емоции. И това създава една огромна емоционална дупка, това надпреварване и това съревнование.

Как се отразява това на самото дете, чисто психически?

Ами, чисто психически, ако няма, разбира се, тежка психотравма като, например, домашно насилие, физически или системен психически тормоз, в последствие детето започва да копира тези модели на поведение, особено във възрастта между 12 и 16 година, през юношеството, и като копира тези модели на поведение, в последствие ще си разрешава проблемите така. Ако е момче, ще упражнява физически тормоз и психически тормоз, защото така, според него, се решават проблемите. Това е виждало. Това са така наречените в психологията "стратегии на копиране модели на поведение", които на практика човек след това проектира в собствените си психически заложби, емоционални, волеви, мисловни и всякакви.

А когато е момиче, като Наталия?

Когато е момиче може спокойно да стане след време жертва на физическа агресия от някакъв бъдещ партньор. Защото това е виждало - как единият постоянно се кара на другия и когато не му изпълняват желанията изпада в състояние на ярост, посяга, бие и така нататък. Защото пастрокът Асен, е един завършен и стационарен психопат. Психопатът по принцип е особен вид психологически модел. Той дълбоко във себе си таи или агресия, или желания за някаква мъст,прави си някакви сметки в главата, прави си някакви планове и започва да подчинява всички около себе си на тези планове.

И когато някой не иска да изпълнява неговите желания, той изпада в състояние на ярост, на агресия. В началото започва да обижда, после се преминава към така наречената физическа принуда и общо взето, когато едно дете гледа такива ситуации, то е завършена жертва на насилие.

С такъв човек е трудно и да се разделиш, ако си във връзка с него?

Имайте предвид, че и много мъже вече са жертва на насилие. Даже мисля, че при мъжете тормозът е по-голям, отколкото при жените. Защото ние сме свикнали на класическия случай, че мъж тормози жена. Но жените тормозят още по-сериозно. Имам клиент в София, който е като боксова круша за жена му. Тя тренира бойни изкуства и като се ядоса, просто почва да упражнява практиките върху него. И човекът, понеже е доста известен, изобщо не смее да се афишира. На какво ли не съм се нагледал?

Да, много е трудно, защото обикновено, когато е повдигнат този въпрос, той изпада в състояние на ярост, на агресия, на бяс. И когато го хванат психическите демони, той е склонен на всякакъв тип импулсивни късо-съединителни реакции. Той може дори да застраши живота ти. И тогава човек си прави сметка за него, дали това му е по-важно или да бяга. Много е сложен капана на тия взаимоотношения. Много е трудно да се намери истината за тях, защото всяка една страна, гледаща през своя психопатски поглед, има свое психопатско обяснение за всичко, което се случва. И има един такъв слоган, че за всяко деяние си има философско оправдание. Ето това означава философското оправдание.

Аз си мисля, че този човек, попадайки отново в затвора, отива на обичайното за него място и това няма да донесе никаква промяна.

Напротив, ще донесе само негативна промяна. Затвора още повече ще го озлоби и още повече ще му разстрои психиката, ако не работят с него психолози за понижаване на нивото на агресия. И след това, излизайки от затвора, той ще търси реванш пак, дали в това семейство, дали в друго, това няма никакво значение.

Дали може изобщо да се работи с психиката на такъв човек, на такъв психопат?

Ами, има западноевропейски и американски източници, дори проучвания се правят в самите затвори, като се тестват какви ли не практики. Но общо взето, там където терена вече не се поддава на обработка, т.е. при тези, които са по-възрастни, които са в състояние на извършване на престъпления в рецидив, т.е. от престъпление до престъпление, през 2-3 години, или 5, за тях това да извършват престъпления е част от самия живот. Т.е.този човек, той е бил жертва най-вероятно на точно такъв модел на поведение, който го е формирал.

А как можем да ги разпознаем тия хора, когато са сред нас, в обикновени условия?

Ами, колкото са по-примитивни, толкова по-лесно се разпознават. Най-трудни за разпознаване са така наречените интелигентни психопати. Защото те много умело се прикриват, много умело си издират жертвите, много умело ги манипулират и много умело излизат от ситуация.

Но по-простоватите, те поне могат да се хванат по-навреме?

Да, те са по-първо сигнални, по-импулсивни, по-примитивни, по-късо съединителни като реакция. Т.е. почват първо да обиждат, а после налитат на бой. Докато интелигентният психопат може до такава степен да тормози и манипулира, че да те принуди да се самонараниш.

Редактор "Екип на Петел",

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