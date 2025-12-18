Психиатър: Пеевски се държи самоувреждащо и арогантността му ще го приключи

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Проф. Николай Михайлов посочи причината за огромната вълна на протестите. Според психиатъра това е натрупаното напрежение, което е банално да се каже, но е напълно вярно. Освен това се е появила и идеална провокация.

Идеалната провокация е персонализирана. Тя е съсредоточена върху образа на господин Пеевски, каквото и да говорят, и каквото и да мисли той самия. Пеевски-Борисов е аномалия, която е идентифицирана като такава. Към историята, славната история на господин Борисов, който се настани в българската политика дълго, и както се казва за свое удоволствие, се прибави, добави и дойде почти изневиделица, защото такава съдба не му беше орисана на него, господин Пеевски, заяви Михайлов.

Пеевски има неблагоразумието, вероятно и подсторвано от негови компетентни съветници, пиар специалисти и прочие, да се държи така, или те нямат кураж да му кажат, че това е самоувреждащо и ще го приключи арогантността. Пеевски създаде образ на човек, почти Цезар на българската политическа сцена. Борисов пък има натюрел, известно е това. Той работи върху чувствата на суверена, има маниер да фамилизира политическия контакт, да създава интрига на лични взаимоотношения почти, да обикаля страната и прочие, продължи професорът.

Но този човек Пеевски, той се явява с някакви директиви, произхождащи от собствения му несломим инстинкт да господства, и да дава разпореждания, които нямат политическа аргументация, и не могат да бъдат обосновани. Те обаче се превръщат във факт и тъкмо това е елемент на скандала, продължи Михайлов.

България не е страна, която се управлява автократично от хора, които са морално и естетически под въпрос. Всичко това сумира един образ на българската политика изобщо, и на нашия всепобеден или злощастен преход, кой както иска да го разбира. Във всеки случай има нещо грешно в новата политическа история, има някаква системна неудача, особено свързана със съдебната система, която оформя скандала, защото тя не е функционира, освен като гарант на недосегаеми личности, на няколко човека. Това, разбира се, не може дълго да бъде търпяно, коментира по бТВ Николай Михайлов.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!