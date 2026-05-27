Психиатър: Румен Радев е възпитан да лети високо и да рискува живота си

Кадър бТВ

Д-р Николай Михайлов направи анализ на човешките качества на премиера.

Не намирам съществена разлика в поведението на Румен Радев, като президент и премиер. Характерът е същият, силуетът е същият. Това е човек, възпитан да лети високо и да рискува живота си. Това заяви психиатърът и общественик д-р Николай Михайлов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Наблюдавам, че е поета отговорността да се ръководи страната в оперативната политика в максимална степен. На преден план е това, което става в България. Мандатът му е да поеме ангажимент за решаване на проблемите на българите, поясни той.

Румен Радев беше избран с такова голямо мнозинство заради много тежка умора на масовия избирател по причини, че опозицията срещу него, отлетя напълно в собствената си риторика и в една политика, свързана със щампи без същински усет за реалността, обобщи д-р Михайлов.

Психиатърът коментира и разкритията за незаконни строежи до Варна. „Как е възможно това? Наблюдава се една лека параноя по случая“, каза д-р Михайлов. Според него става дума за огромен скандал.

Политическата сила на Радев в НС демонстрира експедитивност и твърдост при решаването на въпроси. Според него не може да се победи Радев на бойното поле. Именно на това се надявали политическите лидери на Запад. Той е фокусиран върху реалността, смята психологът.

По думите му ГЕРБ и ДПС мълчат, защото изчакват. Те искат да дадат знак, че няма да опитват груба опозиционност, която би ги застрашила допълнително. Сменя се политическият сезон в България. Това се случва и в Европа, каза Николай Михайлов.

Опитът Русия да бъде поставена на колене е лудост. Ядрена война не може да се рискува, подчерта той, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!