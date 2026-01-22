Психиатър: Всяка забранено нещо става много желано от подрастващите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Случаят с 15-годишното момче, което постъпи в болница след пушене на вейп и употреба на енергийни напитки, притесни за пореден път родителите на малките деца и тийнейджъри. Според данните един вейп се равнява на 50 изпушени цигари, но негативните ефекти се усилват от допълнителните вещества, често наркотични, които се прибавят вътре.

Психиатър обясни защо младежите си причиняват това нещо и правят тези експерименти, и какво състояние преследват и търсят.

Това са състояния, които ще зачестяват, и причината за това е, че точно в тая възраст на юношеството настъпват едни много интересни психологични промени. На първо място се променя тотално психиката на подрастващите и настъпва така наречената криза на авторитетите. Както знаете и от собствен опит, авторитети вече не са родителите и учителите. Авторитети стават съучениците или тези хора от компанията и от кръга на подрастващия, които най-често имат това социално поведение. Защото това е хубаво да се прави и да се нарушават правилата, започна д-р Веселин Герев.

Най-често това се документира и се качва в социалните мрежи, като се търси някакво одобрение от общата група. На второ място трябва да посочим, че настъпва и така наречената криза на приоритетите. Както виждате, приоритетите вече не са образованието, не са знанията и опита, които трябва да придобие човек, а за съжаление стават едни такива фалшиви външни форми на изява, продължи той.

Такива форми за изява например са забранените неща. Какво е забранено? Ами да се пуши е забранено. Значи трябва да се пуши. Да се диша райски газ е забранено, значи трябва да си диша райски газ. Да се пият енергийни напитки и алкохол, също е забранено на подрастващите. Всяко едно забранено нещо съответно става много сладко и много желано, каза още в „Социална мрежа“ Герев.

