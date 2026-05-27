Психиатър с нова версия за трагедията в Благоевград: Вероятно помни всичко

Кадър БТВ

Нови коментари и въпроси се появиха около трагичния случай в Благоевград, при който 20-годишен студент по философия е обвинен, че под въздействието на наркотични вещества е хвърлил 16-годишно момиче от петия етаж.

Момичето загина на място, а друг младеж продължава да се бори за живота си.

Психиатърът Веселин Герев изрази мнение, че ако обвиняемият е употребил само посочените вещества, вероятно е запазил спомен за случилото се.

„Ако е взел само райски газ и ЛСД, вероятно има спомен за всичко, което се е случило. Той сигурно е бил посъветван така да каже, но това може да се докаже – аз мисля, че има пълен спомен“, заяви Герев.

„Смятам и че момчето, което си е тръгнало по-рано, си е тръгнало заради страх от агресия, но после се е върнало“, допълни специалистът.

По думите му различните психоактивни вещества имат различна степен на въздействие върху психиката.

„Ако трябва трите психоактивни вещества да ги класифицираме – райският газ е най-неопасен, марихуаната е следваща и накрая е ЛСД“, каза Герев.

Психологът Младен Владимиров също коментира случая, като обърна внимание върху все по-разнообразните начини за разпространение на подобни вещества.

„МВР говори за везни, но ЛСД е картон, райският газ е на флакони, често вече марихуаната се взима на вейпове. Хората купуват пептиди, стимуланти за мъжко либидо – всичко това влиза в нашия организъм“, посочи той.

По думите му обществото трябва да обръща по-сериозно внимание на онлайн продажбите и достъпа до подобни вещества.

„Трябва да следим какво се продава в интернет. Няма приятни наркотици, няма леки наркотици“, подчерта психологът.

Разследването по случая продължава, като предстои експертизи и събиране на допълнителни доказателства по трагичния инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!