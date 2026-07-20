Психолог: Ако видите Асен и Наталия не правете нищо сами

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Психологът Тодор Тодоров коментира издирването на 11-годишното момиче Наталия, за което се предполага, че е с бившия приятел на майка си, пред БТВ.

Той обясни, че подобни случаи са изключително сложни, особено когато извършителят познава добре района и има опит да се укрива.

По думите му след толкова продължителен престой заедно е възможно детето вече да е изградило силна психологическа връзка с мъжа.

„Почти съм сигурен, че момичето няма да оказва съпротива. Възможно е вече да се наблюдават елементи на т.нар. Стокхолмски синдром“, каза Тодоров.

Той призова гражданите, ако разпознаят издирваните лица, незабавно да подадат сигнал на телефон 112, вместо сами да предприемат действия.

„Ако човекът бъде засечен, не бива хората да се опитват сами да се намесват. Ако той е опасен, подобен опит може да завърши трагично“, предупреди криминалният психолог.

Редактор "Екип на Петел",

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