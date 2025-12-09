Психолог: България се разцепи на повече от две

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

При една част от тези, които излязоха на протест срещу бюджета и ще излязат отново утре, широко на повърхността са лозунгите за оставка, вот на недоверие и други неща. Отдолу под невидимата си структура, там са близо 7/8 от населението на България. Това, което се случва там, е несигурност, една тревога за бъдещето, една неопределеност и неяснота.

Това обяви Пламен Димитров.

Оказва се, че в България едните са доволни от властта, а другите тревожни и несигурни. Бих казал обаче, че сме се разцепили не само на две вълни, а на много повече със структурите. Защото, едни не искат европейското ни развитие въобще, а други хора са разтроени за съгласието по основни политически събития и доверието, продължи психологът.

В социалната психология има една проста теория, че едно общество, винаги когато е в затруднение, когато има безпокойство и несигурност, се разделя на пет групи. Най-малко в зависимост от равнището на взаимното доверие помежду ни и към тези, които управляват, и съгласието по конкретни въпроси, политики, практики и лидери. Това, което се случва, е, че тези, които имат високо доверие и съгласие, се чувстват съюзници и се консолидират. Може да се случи и след протестите, и по контрапротеста, целта е консолидация, коментира по бТВ Пламен Димитров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!