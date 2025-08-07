Психолог: Една седмица почивка невинаги е достатъчна, за да си починем от стреса в работата

Пиксабей

При 20 дни законов отпуск годишно, няколко дни са нужни само за да преминем в режим на почивка. Една седмица отпуск е малко за хората, които изпитват стрес на работното място и крайно недостатъчна за тези, които са в състояние на бърнаут – синдрома на професионалното прегаряне. Това каза в интервю за БТА Ирина Борикова, психолог и психодрама терапевт.

Същевременно последни данни на Евростат, анализирани от Европейския синдикален институт, сочат, че близо една четвърт от работещите българи не могат да си позволят и едноседмична почивка.

Организмът има нужда от периода на силно натоварване и стрес да премине в режим на почивка, а това е по-продължителен процес, посочи специалистът. Не е добра идеята да заминем за седмица на море, да се върнем в неделя, а в понеделник отново работната мелница да ни завърти, без да сме имали време за адаптация отново към работен режим, коментира Борикова. Според нея този тип отпуск е още по-голям стрес за организма и вероятно ще задълбочи усещанията за прекалено работно натоварване или професионално прегаряне, ако има такива.

Професионалното прегаряне е най-силно не при най-натоварените в работата, а при тези, които не я обичат, каза още специалистът. Прегарянето не е задължително функция на прекаленото много работа, а е резултат, че правим много неща, които не ни харесват и ни трябват много усилия, за да се справим с това, което не ни е приятно, отбеляза Ирина Борикова.

По думите ѝ през лятото хората искат да бъдат по-свободни и това понякога води до вземане на крайни решения да напуснат работното място.

Видовете умора от работа и как да ги преодолеем

Колко време ще ни е нужно за почивка зависи и от степента на умора на човека и какъв вид е тя – физическа, психическа или емоционална, каза психологът.

При физическата умора често е достатъчно да се наспим добре, да си полежим в леглото, докато психическата и емоционалната умора изискват да включим тялото в режима на почивка – повече спорт, тренировки, разходки, да сме сред природата, добави Ирина Борикова. Според нея хората нямат знанията как да почиват, в училище не ни преподават уроци как да се справяме със стреса.

Попитана дали през лятото хората се чувстват по-добре, Борикова коментира, че по правило е така, денят е по-дълъг, има повече възможности за излизане навън сред природата, през студените месеци повечето се чувстваме по-потиснати и тревожни. Но съществуват и хора, които прекарват август с тревожността, че лятото ще си тръгне, ще дойдат есенните и зимните месеци.

Психологът посъветва хората да се опитат да разберат какво ги зарежда най-много, за да отпочинат качествено. За някои истинската почивка идва едва след като са преминали през екстремни изживявания като скокове с бънджи, други пък най-добре почиват с книга на плажа или продължителни разходки в планината, коментира Борикова.

