Психолог: Институциите не са убедителни за случая в Русе

05.09.2025 / 15:43 3

Институциите и представителите им не са убедителни в коментарите си за случая с пребития шеф на полицията в Русе. Полицията трябва да удържа насилието, а се случва обратното, това каза по Нова нюз психологът Никола Йорданов.

Той подчерта, че тъкмо полицията трябва да създава здрава и безопасна среда за гражданите и това е професионалната ѝ роля. Психологът каза също, че и на извършителите им е ясно, че ще ги хванат. Въпросът е в това, че те просто не зачитат институциите, които изобщо не изпълняват функцията си да създават превенция на насилието.

Полицията вече не може да се оплаче, че ѝ липсва техника или средства, пари има, подчерта Йорданов. Според него е неправилно тя да прехвърля отговорността за антиобществените прояви на семейството и възпитанието в него.

Родителите имат 90% влияние върху децата си, докато тръгнат на детска градина, след това влиянието се разпределя между тях и училището, обясни психологът. Той допълни, че след това най-влиятелна става средата на улицата. Именно тук идва ролята на институциите, които имат отговорността да я контролират.

 

