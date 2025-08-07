Психолог: Младите харесват забранен плод, но може да ги спасим

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Кампанията срещу райския газ, дизайнерската дрога и вейповете набира сила. Обществото се надига, за да спаси нашите деца от тези пороци, като изключително активни са редица известни личности, включително и спортни. Държавата също взема сериозни мерки, за да опази здравето на подрастващите.

Даниела Лазарова, клиничен психолог и психотерапевт към ВМА, е една от тези, които приветстват инициативата и застават зад нея.

Тя изрази задоволство, че кампанията не е агресивна, и смята, че това е пътя към младите хора.

Като забранения плод, всяко нещо, което твърде много се говори назидателно, и се казва: Не го прави, те, естествено, искат да го направят, заяви Даниела.

Мисля, че това, че млади хора са включени в инициативата, и се говори неназидателно, а информативно, би могло да стигне до по-широк кръг публика, каза още по БНТ Лазарова.

Психологът добави още, че в този процес е изключително важно активно да участват и родителите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!