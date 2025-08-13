Психолог: Нищо човешко не е чуждо на изкуствения интелект

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Психолог описа ползите от изкуствения интелект, който бързо навлиза в живота на хората. Според Пламен Димитров природния ни интелект е надграден отдавна и ъпдейтва непрекъснато. Това, което наричаме култура на езика, сега се обработва от изкуствения интелект по-бързо от машини, и ние, естествено, можем да видим там всички неща, които са човешки, каза той.

Всъщност за изкуствения интелект нищо човешко не е чуждо, включително заблудите, фантазиите, психозите. Това ние тепърва ще го наблюдаваме. Защото на този етап все още не сме толкова близко до тази виртуална реалност, която може да предлага образ, и не може да различиш генерираните от него образи и хора в стаята. Тогава ще търсим много повече близост със системи, които фантазираме, че са контролирани, добави Димитров.

Опасно е обаче да се говорим с изкуствения интелект. Ако един специалист зададе правилните задачи, ще получи последните сериозни изследвания в своята област за отрицателно време. Един човек с тежка емоционална проблематика обаче може да усили своите проблеми и да се вкара в много сериозни ситуации. Имаме такива примери за психотични кризи и трябва много да се помисли за начина, по който се предлагат маркетингови да ги нарека визии или представи за възможностите, защото изкуствения интелект може да цитира буквално стиховете от библията или класификатора на психичните разстройства, без ги сгреши. Това е така, тъй като разполага с бази данни, които са непогрешни. Може по суеверия и езотерика да нямат потвърждение, но влияят на много хора, които не са критично мислещи, каза още Димитров.

Ние много често виждаме дори в реалната психотерапия, там където човек помага на човек, да има трансферентни капани. Трансферентни значи пренасяне. При нас е на свои представи за другия, без той да ги възприема и резонира. Тогава се случва да разбираш какво се случва с човека, коментира по Нова Нюз Пламен Димитров.

