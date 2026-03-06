Психолог: При по-малките деца е от ключово значение как се представят теми като войните

Кадър Нова телевизия

Глобалната несигурност и военните конфликти по света често достигат до децата чрез новините и разговорите на възрастните, още преди те да са психически готови да ги разберат. Затова ролята на родителите и учителите е особено важна – те трябва внимателно да поднасят информацията и едновременно да създават чувство за сигурност. Темата коментира психологът и координатор „Детско и младежко участие“ към Националната мрежа за децата Кристина Ненова в ефира на предаването „Социална мрежа“ по Нова нюз.

По думите ѝ, при по-малките деца е от ключово значение как се представят теми като войните и конфликтите, включително тези в Близкия изток. Начинът на поднасяне на информацията може да повлияе силно върху възприятието и емоциите на детето.

Ненова подчерта, че реакциите на децата са много различни. Някои проявяват интерес и задават въпроси, докато други изобщо не се впечатляват от подобни новини и не им обръщат внимание. „Първото и много важно нещо е да следваме темпото на самото дете – да видим дали то наистина има интерес да говори по тези теми“, обясни тя.

Според психолога най-важното е децата да имат пространство за разговор и да могат спокойно да споделят какво ги тревожи или интересува.

