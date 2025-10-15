Психолог: След 4 клас няма как да забраним социалните мрежи

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

До 4 клас няма нужда децата да влизат в социалните мрежи, но след това няма как да сме рестриктивни и да налагаме забрани, това обясни в интеревю за Нова нюз детският психолог Димитрина Проданова. Тя добави също, че училището няма как да налага подобни забрани или ограничения, а родителите трябва да присъстват повече в живота на децата си и да проявяват грижа.

Всяко прекалено нещо е вредно, коментира психоложката за развиването на зависимост от социалните мрежи. Тя подчерта, че за такава може да се говори, когато родителите спрат достъпа, а детето реагира с агресия. Забраната може да доведе и до ескалация на присъствието онлайн, предупреди тя.

Истината е, че нито родителите, нито приятелите могат да бъдат по-интересни от една социална мрежа, призна Проданова. Тя обобщи, че за децата в социалната мрежа има най-голямо значение какво ще е съдържанието и дозата.

