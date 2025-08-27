Психолог: Служителите в хостела са знаели за какво влиза учителят с 13-годишното момиче

Кадър Нова тв

Според адвокат Димитър Марковски трудно може да бъде търсена отговорност от персонала

След ареста на 31-годишен учител от София, обвинен в сексуални действия с негова ученичка под 14 години, обществото започна да задава сериозни въпроси не само към образователната система, но и към други институции и частни субекти – включително хостела, където по информация на пострадалата, са се случили срещите.

В ефира на предаването "Твоя ден" по NOVA NEWS темата беше разгледана в детайли от психолога Младен Владимиров и адвоката Димитър Марковски. Двамата анализираха не само психологическите и правни аспекти на престъплението, но и възможната отговорност на служителите, които са допуснали в обекта възрастен мъж и малолетно момиче – няколкократно.

Според изнесената информация от прокуратурата, ученичката е подала жалба, в която твърди, че учителят я е водил в хостел поне 6-7 пъти. До момента няма данни персоналът на мястото да е подал сигнал в полицията, въпреки че случаят очевидно попада в гранична зона между подозрително поведение и сериозно престъпление.

"Тези хора, които вероятно в рамките на делничен ден са позволили един сравнително възрастен мъж да влезе с едно малолетно дете в хостел, трябва да бъдат привлечени към наказателна отговорност," заяви категорично психологът Младен Владимиров. "Контролът трябва да бъде засилен. Става дума за места за отдих и специфични услуги. Служителите са можели да преценят ситуацията."

Адвокат Димитър Марковски обаче изрази по-предпазлива позиция. Според него, за да се търси реална наказателна отговорност от служителите на хостела, трябва да са налице конкретни доказателства, че са били преки свидетели на развратни действия или че детето е търсило помощ, която не ѝ е била оказана.

"Това е хипотеза, в която евентуално би могло да се мисли за отговорност. Но тя трябва да се докаже в хода на разследването. Не е достатъчно просто да се предполага." – поясни Марковски.

Освен юридическите нюанси, експертите подчертаха важността на доверието между родители и училище. "Учителят е човек, на когото поверяваме децата си. Именно затова подобни случаи са толкова разрушителни за общественото доверие," допълни психологът.

Тема за размисъл остава и ролята на родителите – как и кога трябва да се говори с децата за границите на личното пространство, доверието и опасностите. Според Владимиров, липсата на такъв разговор е допринесла за разгръщането на ситуацията.

Очаква се в следващите дни разследването да продължи с разпити на персонала в хостела, както и анализ на записите от видеонаблюдение, ако има такива. От прокуратурата към момента не са дали официален коментар по въпроса за евентуална отговорност на служителите в обекта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!