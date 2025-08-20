Психолог: Тръмп бе скован до Путин

Редактор: Недко Петров

Отношението и невербалното поведение на Тръмп и Путин при срещата им в САЩ бяха задълбочено обсъдени от родни експерти. Първият коментар бе за здрависването между двамата президенти, при което Тръмп изпъна ръката си и придърпа Путин към себе си.

Путил също си е подал ръката, което говори за дружелюбен жест. Двамата показват радост от това, че се виждат след повече от шест години. Много добре се държат, супер дори, каза Кристина Крънчева, международен консултант по корпоративен етикет и протокол.

Според Полина Василева за Тръмп е много характерно и не му е за пръв път подаването на ръка, както и при здрависването да придърпва опонента си към себе си.

Това означава: Аз искам да доминирам върху теб, взимам твоето пространство. Обаче Путин обратно си взе ръката и каза: Мога да те взема в моето, заяви психологът.

Тръмп показва едно доминиращо присъствие и всичко е игра на доминация. Тръмп обича да подава ръката си отгоре, но сега я подаде отдолу, и този път сякаш те си разпределяха властта. Абсолютно дружелюбно и показаха желание за сътрудничество, допълни Василева.

Двете дами коментираха също и движението на американския и руския държавен глава по червения килим.

Вървят един до друг говорейки. Много приятелски изглежда всичко, така че аз бих казала, че като че ли двамата имат желание за тази среща. Двамата всичко знаят и знаят как да се държат много добре, много по-добре от нас, изрази мнение Крънчева.

Определено походката на Владимир Путин е по-уверена и доста по-разкрепостена. Тези движещи ръце го показват. Доналд Тръмп е по-скован, това е разликата в походките. Иначе съм абсолютно съгласна, че излъчването е жест на доброжелателност, а и главите им са в близост в повечето от времето, което също е знак на интимност, добави по Нова Нюз Полина Василева.

