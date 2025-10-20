Психолог разкри как можем да се справим с насилието

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Младежката агресия взе нова жертва, след като 15-годишният Красимир бе прободен фатално с нож в търговски център в София и почина в болницата. Има ли епидемия от насилие в България, кое провокира към насилие и как може да се пресече то? Отговори на тези въпроси даде психолог.

Насилието избуява там, където има липса. Това е жалък опит, с който да запълниш празнота и да компенсираш липси, например на нежност и любов. Озлобяваш се, и добрите деца стават лоши хора, започна д-р Пламен Димитров.

До насилие се стига, и когато се пречи на възможността за реализация, и смяташ, че не ти се помага. Когато разчиташ на такова разбиране, няма да стане да те променят с проповеди. Ще стане с научен подход и отговорна политика, допълни той.

Лекарят уточни, че не е задължително да се превърнеш в насилник, ако си живял в семейство, в което е имало насилие или липса на любов.

Може да се превърнеш в хронична жертва. Да попаднеш в ситуация, която рефлектира на тази ситуация, в която родителите са били насилници. Има прекрасни хора в трудни семейства, които са проявили издръжливост и умения, и са го предолели, каза още по бТВ д-р Пламен Димитров.

Според него превенция срещу насилието ще са стратегическата ангажираност и младежките дейности, които да създадат любими пространства и форми за реализация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!