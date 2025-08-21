Психолог с ценни съвети как да извлечем максимална полза от отпуската си и наистина да си починем

кадър Bulgaria ON AIR

Всеки мечтае за отпуск, но конкретна формула няма. По думите на психолога Краси Гешева е важно хората да осъзнават, че всеки им нужда от различен вид почивка - спрямо това от какво се е изморил. Дали ще сме на море, планина или на друго място - няма значение, но е важно да се намери време за почивка.

"В моята практика често имам случаи, в които един от партньорите в семейството е работохолик. Той няма нужда да почива, за него почивката е натоварване. Важно е да намерим време за почивка, така се балансираме. Почивката е част от работата. Колко време, къде - това е въпрос на личен избор и предпочитания за почивка. Да се изключим, особено в ерата на технологиите, е трудно. Ако човек не може да го направи, е добре да потърси професионална помощ", посочи Гешева пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ една-две консултации с психолог са достатъчни, за да може човек да разбере къде се крие проблемът. Гешева посочва, че е важно отношението, нагласата, настройката и предварителното планиране какво може да си позволим.

“Знам за случаи, в които хора теглят кредити, за да могат да отидат на почивка. Можем да отидем на палатка и да си починем много по-добре, отколкото да сме в 5-звезден хотел", обясни психологът в предаването “България сутрин”.

Натоварването идва от сравнението, подчерта Гешева и обясни: “Ние несъзнателно винаги се сравняваме с другите хора. Трябва да се наслаждаваме на момента. Тогава почивката ще бъде пълноценна. Различни сме като личности. Може би най-трудното нещо е да се опознаем. Важно е човек да се анализира. Това, че сме спали достатъчно, не означава, че сме си отпочинали. Хубаво е да започнем да се обръщаме повече към себе си, от какво наистина имаме нужда”.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!