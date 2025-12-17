Психолог със съвет към родителите на децата, шпионирани в школските тоалетни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Директорът на столичното 138-о училище е арестуван, след като стана ясно, че е инсталирал скрити камери в тоалетните на децата и за разпространяване на порнографско съдържание, според съобщението на СДВР.

В тоалетната и царя отива сам. Смятам, че и като родител и като психолог, трябва да възпитаваме децата за неприкосновеността на тяхното тяло и на интимното им пространство. Смятам, че когато става въпрос за тийнейджъри това важи с пълна сила.

Това коментира пред бТВ психологът Теодора Ангелова.

Озадачена съм от камерите, тъй като като си в училище, по цял ден си лице в лице с децата и си наясно дали пушат или използват някакви вещества, коментира тя.

Смисълът на камерата е да предотвратят някакво поведение. Но не мисля, че контролът е в камери в тоалетната, посочи тя.

Първата ми реакция на тази информация беше за нездрав интерес. Как за своя сметка поставяш камери над детски писуари, коментира тя.

Съветът ми към родителите е да бъдат честни. Това е много неприятна ситуация. Нека просто бъдат честни към децата си. Ние като възрастни дължим на децата извинение за това, че допускаме грешки, че имаме своите пропуски. Мисля, че първо трябва да се признае е грешката спрямо неприкосновеността на децата. Трябва да запазим достойно мнение за себе си като сме допуснали тази грешка, но това не значи, че тези деца няма да израснат като нормални и пълноценни хора, коментира тя.

Децата ще реагират със сигурност, но ние трябва да им помогнем в тази ситуация. Трябва да им дадем пространство и да им покажем, че ги чуваме, да не бягаме от този неприятен разговор. Не забравяйте, че най-много проблеми създават нещата, за които не говорим, коментира психологът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!