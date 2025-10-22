Психолог за насилието сред подрастващите: Агресията вече е норма, дори в парламента се стига до физическа саморазправа

Пекселс

Живеем в среда, в която агресията е норма - по пътищата, в социалните мрежи, дори в парламента. Когато децата виждат подобно поведение, те го възприемат като естествен начин за изразяване на сила и емоция. Тази тревожна констатация направи психологът Валерия Симеонова в предаването на Радио Варна "Новият ден" в контекста на трагедията в София с убитото 15-годишно момче от връстник.

Според нея няма една конкретна причина, която формира агресивното поведение, то е резултат от съвкупност от фактори - семейна среда, особености на характера и социален контекст.

Семейството е първият модел, който детето следва. То се учи не толкова от думите, колкото от примера на родителите - как реагират, как се справят с конфликтите, какво е допустимо и какво не, каза Симеонова, като допълни, че училището също играе голяма роля.

Не можем да твърдим, че училището не възпитава. Там децата прекарват голяма част от деня си, общуват, създават модели на поведение. Учителите, чрез своите реакции и примери, участват в изграждането на ценностите им, категорична е Симеонова. Тя обърна внимание обаче на факта, че има учители, които успяват да предразполагат учениците и такива, които ги отблъскват.

Като основен инструмент за превенция психологът посочва самоосъзнатостта както при възрастните, така и при децата.

Ние не можем да контролираме каква емоция ще изпитаме, но можем да изберем как ще реагираме. Това пространство между емоцията и действието е ключово, то ни дава възможност да мислим, преди да нараним, каза тя.

