Психолог за трагедията в Благоевград: Обявихме траур. Но това не променя реалността

"Правилната посока е не да правим дни на траур. Не да се посипваме с пепел, след като нещата вече са се случили. А наистина да започнем да изпълняваме онези неща, които вече ги имаме, и след това да търсим нови решения", заяви психологът Иван Игов пред Фокус относно трагичния инцидент в Благоевград, който отново постави във фокуса на общественото внимание проблема с употребата на наркотици сред подрастващите.

Според него случилото се е резултат от натрупване на пропуски на различни нива – в институциите, образователната система, обществото и семейството.

По думите на Игов през последните години все по-често се наблюдава подценяване на рисковете от употребата на наркотични вещества сред младите хора.

"Започнаха приказки от рода на: "Какво от това, че е изпушил една цигара?" или "Какво от това, че са пробвали нещо на купон?" Но видяхме докъде може да доведе подобно отношение", коментира психологът.

Той подчерта, че макар участниците в подобни събирания да са непълнолетни, те са достатъчно големи, за да осъзнават последствията от част от решенията си.

Институциите са пропуснали важни сигнали

Игов изрази сериозни критики към контрола върху разпространението на наркотични вещества.

Според него е недопустимо млади хора да могат сравнително лесно да се снабдяват с опасни субстанции чрез интернет или други канали за разпространение.

"Това са места и сайтове, които би трябвало да бъдат известни на правоохранителните органи. Би трябвало да има наблюдение, проследяване и ограничаване на подобна дейност", посочи той.

Психологът настоя за по-активна работа по разкриване на мрежите за продажба на синтетични наркотици, които все по-често достигат до непълнолетни.

Критики към превенцията в училище

Особено остро Игов коментира липсата на реална работа по темата за зависимостите в образователната система.

Той припомни, че в учебните програми по психология съществуват раздели, посветени на зависимостите, рисковото поведение и психологическите особености на юношеската възраст.

"Тези програми съществуват, има учебници, има държавни образователни стандарти. Проблемът е, че много често те не се преподават по начина, по който са замислени", заяви психологът.

Според него учениците се нуждаят от практически разговори по теми като зависимости, психично здраве, рисково поведение и личен избор, а не само от теоретични знания.

"Всички деца са наши деца"

Като част от проблема Игов посочи и отслабването на обществената чувствителност към случващото се около нас.

Той отбеляза, че купон, продължил часове наред в жилищен блок, е трябвало да предизвика по-голям интерес и реакция от страна на околните.

"В традицията на българското общество винаги е съществувало разбирането, че всички деца са наши деца. Днес все по-често си казваме: "Това не е моя работа", и подминаваме проблемите", коментира той.

Според психолога подобна обществена дистанция допринася за липсата на навременна реакция при рискови ситуации.

Трагедиите не се случват само в проблемни семейства

Игов категорично отхвърли схващането, че употребата на наркотици е характерна единствено за деца от проблемни семейства.

"Юношеската възраст е най-сложният период в развитието на човека. Това е времето, когато младите хора търсят себе си, искат повече свобода, експериментират и често поемат рискове", обясни той.

По думите му подобни инциденти могат да се случат както в семейства с недостатъчен родителски контрол, така и в такива, в които родителите са силно ангажирани с възпитанието на децата си.

Траурът не е решение на проблема

Психологът коментира и решението за обявяване на ден на траур след трагедията.

Според него подобни символични действия показват съпричастност към близките на жертвите, но не решават причините, довели до инцидента.

"След като всички се почувствахме виновни, решихме да направим нещо – обявихме траур. Но това не променя реалността", заяви Игов.

Според него ефективната превенция трябва да бъде постоянна и да включва координирани действия между институциите, училищата, родителите и местните общности.

Сред основните мерки, които той посочи, са:

• по-строг контрол върху разпространението на наркотични вещества;

• активно разследване на каналите за продажба в интернет;

• реално прилагане на образователни програми за превенция на зависимости;

• повече разговори с младите хора за рисковете от наркотиците;

• развитие на социални умения и критично мислене още в училище.

Според Игов единственият устойчив отговор на подобни трагедии е не реакцията след тях, а системната работа преди те да се случат. "Нека училището не бъде само място за учене на факти, а място, където децата усвояват умения за живота", призова психологът.

