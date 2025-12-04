Психолог защити МВР: Опозицията нямат физическите данни да са бабаити

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Криминалният психолог Росен Йорданов заяви по bTV, че и организаторите на протеста, и МВР имат вина за ексцесиите в София. Той обаче акцентира върху ролята на организаторите, като поименно посочи Кирил Петков като нарушител на това, което е било заявено предварително.

Експертът коментира, че някои от лидерите на протеста са били склонни към вандализъм.

Той критикува и опозицията в парламента по време на изслушването на вътрешния министър Даниел Митов, като заяви, че нейни представители са позирали на трибуната.

„На някои хора от опозицията не им отива да се правят на бабаити, нямат физическите данни”, коментира Росен Йорданов. Той коментира също, че на протеста е имало „ТикТок пролетариат”, които се интересуват само колко хора ще видят видеото им. Психологът допълни, че не са за подценяват и младите хора, които искат да си създадат спомени при такива събития.

Росен Йорданов заяви, че за да се избегне ескалацията и провокациите, полицията трябва да е сред хората, а протестиращите да ѝ съдействат активно.

