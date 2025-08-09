Психологът д-р Пламен Димитров: Не еврото е реалният проблем на хората

кадър: Bulgaria ON AIR

Двойните цени в лева и евро не смущават българите. Ако имат въпроси, има кой да им отговори, дори сред другите клиенти в магазина. Важна е покупателната способност. Това заяви психологът д-р Пламен Димитров в студиото на "Денят ON AIR".

"Станах свидетeл на разговор между 6-7 годишен сит и майка му. Детето ѝ поиiка 5 евро за сладолед и дъвка. Майката му каза, че все още може да се пазарува в лева. Той ѝ отговори "Няма никакво значение. Важно е колко имаш и какво можеш да си купиш", сподели психологът.

Той изтъкна, че не еврото е реалният проблем на хората, а тяхната загриженост за ръста на цените и покупателната им способност.

"Въпреки мерките, които поне обещават, този процес е невъзможно да се управлява по този начин, системата е направена така. Свободната пазарна икономика и място за градеж на печалби. По-ужасни щяха да бъдат преживяванията на хората, ако етикетите освен двете цени пишеше себестойността", категоричен е д-р Пламен Димитров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че неприкосновената търговска тайна се пази както от фирмите, така и от държавата, "солидарно".

"Всичко би могло да запали огън, от психологическа гледна точка имаме непоносима за нормални хора, висока екзистенциална тревожност, чувството, че някой непрекъснато ни ограничава. Усещане, което е много опасен коктейл, който може да бъде подпален от темите за корупция и злоупотреби с власт", каза гостът.

Очакванията му са, че може да има динамични есен и зима.

"Обикновените хора днес, идващи си от плаж - се интересуват от хладилника, да пратят децата си да се развиват и с доходите си от честен труд да се чувстват свободни в капитализма, чак тогава ще се интересуват и от политика", заяви д-р Димитров.

