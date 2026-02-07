Психолози влизат в пловдивското училище със задържания за блудство учител

Снимка: Булфото

Този понеделник - 9 февруари, психолози ще влязат в пловдивското СУ "Софроний Врачански", за да работят с децата, след като учителят им по география и икономика бе задържан за блудство, става ясно от заповед на началника на Регионалното управление на образованието.

Те ще работят два дни, за да внесат спокойствие и окажат емоционална подкрепа при създалото се напрежение в училището, посочва Булфото.

Както стана известно сигналът за непристойни действия на преподавателя с негова ученичка е подадено от бащата.

Той е бил уволнен от директора на училището, а и като треньор на детско-юношеската школа на баскетболния клуб Локомотив Пловдив.

