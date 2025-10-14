Публичен разстрел прогони предател от "Трейтърс"

Редактор: Недко Петров

Втори предател бе изгонен от "Трейтърс". Съдбата на Георги тази вечер последва и Невена Бозукова. Тя бе подложен на публичен разстрел на кръглата маса, като първо бе определена за предател от другия такъв Даниел Бачорски.

След това пък Неве бе "награбена" от Антон Стефанов, който бе убеден, че актрисата е предател, както и от Анна-Мария Граченова. Бизнесдамата също сподели мнението на журналиста.

В крайна сметка Невена, въпреки че опита да се защити с метафори, бе категорично елиминирана с цели 13 гласа.

Варненката остана възмутена от подлата постъпка на Бачорски, който предната вечер и обещаа да я защити и да не допусне тя да си тръгне от играта.

Безкрайно ме е яд, че не може да имаш вяра на човек, който те е предал. Още повече ме е яд, че един мъж няма достойнство, и след като ми стисна ръката, днес ме предаде. Бачорски, защо не бе мъж, каза на изпроводяк Неве.

От своя страна Бачорски направи всичко възможно да се защити.

Да си предател, не е хубаво в живота. Тук обаче аз съм дошъл да се забавлявам. Аз не съм актьор, но мисля, че добре изиграх ролята си, заяви по бТВ Даниел.

