Публиката награди Дара с бурни аплодисменти след изпълнението й на финала
кадър: Инстаграм
Българската изпълнителка DARA вдигна публиката на крака на сцената на „Евровизия“ във Виена с енергичното си изпълнение на песента „Бангаранга“. Заедно със своя балет тя превърна сцената в зрелище, което предизвика бурни аплодисменти, ехтящи в цялата зала.
След силното си представяне реакциите не закъсняха – публиката я изпрати с продължителни овации, а социалните мрежи се изпълниха с коментари и клипове от изпълнението.
В момента линиите за гласуване са отворени, като всеки българин извън страната може да подкрепи DARA и България в надпреварата.
Според предварителните прогнози на букмейкърите, българската представителка се нарежда сред фаворитите за отличията и към момента заема престижното трето място в общото класиране, предава Нова тв.
Големият финал продължава, а очакванията около българското участие растат с всяка изминала минута.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!