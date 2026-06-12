Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
12.06.2026 / 16:05 0
МОН
Резултатите от националното външно оценяване в края 4. клас са публикувани в информационната система https://infopriem.mon.bg/.
Проверката става с входящ номер и идентификационен код, съобщават от Министерство на образованието.
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