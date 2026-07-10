Публикуваха резултатите от второто класиране за прием на ученици в 5. клас в профилирани гимназии
Пиксабей
Министерство на образованието и науката публикува резултатите от второто класиране за прием на ученици в 5. клас в профилирани гимназии с профил "Математически“ и "Природни науки“ за учебната 2026-2027 г.
Резултатите са обявени в системата: https://infopriem.mon.bg/, като проверката става с входящ номер и идентификационен код.
Записванията ще са на 13 и 14 юли. Обявяването на свободни места в училищата е до 14 август 2026 г.
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