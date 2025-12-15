Публикуваха списък с ''журналисти за чистка'' в социалните мрежи

Пиксабей

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов реагира на списъка с "журналисти за чистка", разпространил се из социалните мрежи тези дни.

Става дума за списък с журналисти, които според потребител във Фейсбук на име Стефан Христов, трябва да бъдат "изчистени". Този списък се сподели от мнозина, което предизвика и вълна от възмущение и противопоставяне срещу практиката да се съставят списъци с неправилни хора.

Снощи бившият премиер Николай Денков реагира на списъка с публикация в социалните мрежи:

"Дали става въпрос за учители или за журналисти - призивите за линч и опразване на столчета по списък са призиви за диктатура. И са категорично неприемливи. Истината винаги ще си намира пътя, докато в България демокрацията е жива. Трябва да я опазим от тоталитарни изблици.", предаде offnews.bg.

"Списъци с "неправилни" журналисти, учители, лекари и т.н. не трябва да има и няма да има в демократична държава. И нека никой не се изкушава да прави такива. Ние списъци не правим и не ползваме.

Но имам и друг призив - към тези наши опоненти, които сега взеха на въоръжение един фейсбук статус на обикновен гражданин. Да бъдат толкова гласовити и когато не някой във фейсбук, а техните началници Пеевски и Борисов газят медийната свобода. Когато заплашват собственици на медии, когато обиждат репортери, когато отказват да отговарят на въпроси, когато с години се крият от интервюта, когато звънят да диктуват редакционна политика", реагира на свой ред днес Божидар Божанов.

В списъка основно присъстват имената на журналисти, работещи в БНТ:

