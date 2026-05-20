Публикуваха въпросите и верните отговори на матурата по БЕЛ за 12 клас

Министерството на образованието публикува въпросите от теста и верните отговори на задължителната матура по български език и литература, на която днес се явиха учениците от 12 клас.

Близо 50 000 зрелостници държаха изпита днес, който се проведе в близо 800 училища. Денят е неучебен за цялата страна.

Тест №8, който беше генериран рано сутринта в МОН, включва 41 задачи. От тях 22 са с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две – с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8.

„Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков беше темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

В петък – 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия, пише btvnovinite.bg.

