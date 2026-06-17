Публикуваха верните отговори на НВО по БЕЛ за 7 клас

Снимка Пиксабей

Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7 клас. Вижте ги ТУК.

Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на Националното външно оценяване по български език и литература.

На 19 юни е Националното външно оценяване за учениците от седми и десети клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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