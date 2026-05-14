Пулев: Не сме във война с веригите, трябват справедливи цени на храните и повече българска продукция

Снимка Булфото

Дебатирахме мерките за овладяването на цените. На срещата присъстваше изпълнителната власт, представители на вносителите от НС, работодателите, синдикатите и производителите и преработвателите на земеделска продукция. Срещата протече изключително конструктивно, защото проблемите са много, наболели са и са от много отдавна. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски след проведената среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите по инициатива на премиера Румен Радев.

„Оттук нататък ще помолим НС за още една седмица за дебатиране. Ще засилим контрола, ще работим по изсветляване на цялата верига на доставки, за да става абсолютно ясно кой на кого продава, каква е цената, как се формира, къде отива печалбата, къде отива трудът“, уточни той.

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев подчерта: „Правителството вече изпълнява своите основни приоритети. Институциите и държавата заработиха. Показваме, че всяка политика, която е основен приоритет и касае благоденствието на хората, ще бъде подложена на сериозен дебат и ще вземем предвид всички констатации. Тонът на срещата беше изключително професионален. Това е темата на деня, касае благоденствието, благосъстоянието и живота на всички работещи хора, семействата и българския производител.“

„Обединихме се около основните приоритети: трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост, трябва да има повече български храни по щандовете, качество и равнопоставеност между българската продукция и вносните стоки. Кабинетът ще работи в пълен синхрон с различните институции и организации за изграждане на дългосрочна визия за подкрепа на българското земеделие и животновъдство, които са в състояние на абсолютен колапс. Беше поискано повече време за коментари между първо и второ четене на законопроекта на „Прогресивна България“. Беше взето решение да се даде още една седмица“, допълни той.

Вицепремиерът уточни, че посоката е била подкрепена от бизнеса: „Трябва да се даде малко повече техническо време, за да се калибрират самите мерки и да се подложат на редица технически корекции, но посоката е същата – всички сме обединени около основната теза, заложена в законопроекта: отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и българския бизнес.“

За въвеждането на твърд таван на надценките Пулев подчерта: „Преобладаваха мнения да се върви към овладяване на цените, спазвайки принципите на свободната конкуренция. Ще запазим тази посока – с пазарни принципи да заложим на проследяемост и прозрачност на веригата на доставки, за да се преборим с тази нелека ситуация.

Ще се създаде спецзвено, към което ще бъдат включени представители на различни контролни и регулаторни органи – всички ресорни структури, които имат касателство към тази тема.

Ще изискваме ежеседмично отчетност и коментари от тях. Ще се фокусира предимно върху координацията на контролните органи.“

Той заговори и за допълнителни финансови стимули: „Изпреварващо вече сме в диалог с Българската банка за развитие и с Българската агенция за експортно застраховане за разработване на редица инструменти, които да дават субсидирани кредити, застрахователни продукти към българските земеделци и производители, така че да възвърнем заедно славата на тези традиции. Трябва да направим всичко възможно не само да овладеем цените краткосрочно, но и дългосрочно да имаме визия и мрежа за подкрепа на българския бизнес.“

„Категорично не сме във война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме във война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем, ще следваме тази линия и тази посока – повече отчетност, прозрачност, дисциплина и по-добър синхрон с всички контролни органи и регулаторите“, каза още вицепремиерът Пулев.

Пулев допълни, че в идните дни ще се видят много конкретни и решителни действия и пълен синхрон между институциите, пише novini.bg.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров каза: „Изцяло подкрепяме мерките на правителството. Чухме изключително сериозна заявка за това, че ще има категорична позиция българската държава да защитава българските потребители и производители и смятаме, че мерките ще дадат начало на възстановяване на уязвимите сектори. Има едно ново начало, което ще възроди българското земеделие такова, каквото е било. Надявам се това да стане с комплексни мерки. Заявката на правителството е изключително сериозна.“

