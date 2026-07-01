Пулев: Обезвредихме поредната бомба, заложена от предишното управление - „Лукойл България” щеше да затвори

Стопкадър бТВ

Предприехме една много важна и решителна стъпка в подкрепа на националния интерес, на националната сигурност, тъй като „Лукойл” е актив от структуроопределящо естество за българската икономика и пазар на горива. Това беше голяма победа за българските потребители, защото успяхме да обезопасим поредната бомба, която беше заложена от предишното управление. „Лукойл България” беше на ръба да бъде затворена, като дейност, тъй като те нямаха достъп до петрол, който е нужен на база на техническите параметри, рафинерията да работи ефективно, да не се задръстват техническите мощности. Имаше риск рафинерията да бъде затворена, което щеше да доведе до сътресение. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в предаването „Лице в лице” по БНТ.

По думите му това е допуснато от предишното правителство и по време на управлението на предишния особен управител, пише novini.bg.

„Срещата с "Литаско" беше една важна и решителна стъпка, която ще ни доведе до отпадането на арбитражния спор. По време на управлението на Борисов едно безпрецедентно изказване в Комисия по енергетика доведоха до потенциална щета за българските граждани в размер на 3 млрд. евро. Имаше едно епично заседание, 30-секундно”, поясни той. И добави: „Това беше един доста нескопосан опит да се национализира частна собственост.

„Оттам започнаха каскада от събития. Има спор в размер на 3 млрд. евро. Съвсем естествено "Литаско" искат да защитят своя частен актив и те започнаха да блокират сметки на „Лукойл България”, започнаха да блокират достъп до различни контрагенти, така че рафинерията беше ограничена и това щеше да доведе до нейното затваряне. Те нямаха достъп до доставка на суровини от търговци, регистрирани в Швейцария”, разкри Александър Пулев.

Редактор "Екип на Петел",

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